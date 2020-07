L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del ritiro “senza contratto” proposto a Ficarrotta, Ambro e Marong. Ficarrotta si è opposto, Ambro non gradirebbe tale ipotesi e Marong rischia di rimanere l’unico dei «convocati» a presentarsi a Petralia Sottana per il pre-campionato.

Un problema più per chi assumerà la guida tecnica della squadra che per la società, dato che i tre non rientravano nei piani iniziali del club per affrontare il campionato di Serie C, ma sarebbero stati necessari per evitare di iniziare gli allenamenti con un organico ridotto all’osso – scrive il quotidiano -.