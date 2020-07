L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di un Palermo che rischia di presentarsi in ritiro con gli uomini contati. Di fatto, prima del 1° settembre, il club rosanero non potrebbe tesserare nessuno. Aspettando sempre il nome del nuovo allenatore, per il quale gli obiettivi rimangono gli stessi: Caserta, Boscaglia, Pecchia, Scienza o Raffaele, da ufficializzare al termine dei campionati.