L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, riporta le parole del sindaco Orlando in merito alla questione Barbera. «Nessuno mette in dubbio che il Palermo debba giocare a Palermo», ma il canone da 341.150 euro per lo stadio «non è in discussione».

Il sindaco Orlando è intervenuto ieri nella riunione del consiglio comunale, chiamato oggi ad aggiornarsi nuovamente sulla questione «Barbera», dando vita ad un vero e proprio scontro con le opposizioni, dato che all’ordine del giorno non era presente soltanto l’argomento stadio. «C’è una proposta di delibera – prosegue – che prevede come onere concessorio la somma stabilita dai tecnici. La somma è quella e non ho argomenti per poter mettere in discussione la loro valutazione. È la normativa vigente, ma è dato mandato ai tecnici di modulare questo canone in considerazione della circostanza che l’utilizzo dello stadio è stato interrotto per le manovre anti-Covid. Attendiamo inoltre che la Regione dia indicazioni sulle modalità di applicazione dell’articolo 11 della legge di stabilità, perché lì si parla di tariffe pagate per impianti sportivi».