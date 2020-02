L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo trascinato dai “ripescati. Pergolizzi ha dovuto ripescare gente che prima aveva un posto fisso in panchina, trovando nelle loro prestazioni la linfa per dare il via ad una nuova serie di vittorie. Langella è l’emblema di questa svolta avvenuta nel 2020, realizzando tre reti. Un rendimento straordinario che lo ha visto adattarsi a più ruoli, calandosi perfettamente nella mentalità. Si è guadagnato un posto dal primo minuto anche Peretti, che ha scalato posizioni nelle gerarchie degli under. Sforzini si è mostrato decisivo con tre reti e una condizione mai avuto così al top in tutta la stagione. Accardi ha risposto presente quando chiamato in causa. L’atteggiamento giusto per ripartire e per riportare il Palermo tra i professionisti. Un traguardo da raggiungere anche con chi, fino a due mesi fa, non riusciva a trovare spazio.