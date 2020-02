L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla coesione del gruppo del Palermo. Qualche giorno fa, Pelagotti ha postato su Instagram una foto con l’intero organico al completo seduto a tavola, per una cena di squadra a Villa Costanza. Non la prima, per i rosanero, che spesso organizzano serate di questo tipo per cementare un gruppo che non ha mai patito frizioni di alcun tipo. Sul profilo del portiere tante foto con i compagni, in giro per la città con un folto gruppo di under «I miei dieci figli», come li ha definiti lui stesso in un post pubblicato prima di Natale, davanti al Teatro Massimo, ma in altre occasioni non sono mancate foto con i più giovani della squadra anche al cinema. Un modo diverso per rendere il gruppo ancora più unito e compatto e per cercare di vincere il campionato. Fuori dal campo, prima che sul terreno di gioco.