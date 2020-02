L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui calciatori del Palermo che hanno perso la titolarità. Kraja si è ritrovato dall’essere un titolare al diventare un rincalzo. Langella gli ha tolto il posto in mediana. Anche Ficarrotta non è riuscito a sfruttare le chance che ha avuto, chiamato a rimpiazzare il capitano Santana. La società è intervenuta prelevando Floriano dal Bari. Adesso, però, il palermitano si sta rivelando utile come pedina da inserire a gara in corso, come dimostrano gli assist contro FC Messina e Cittanovese. I rientranti Doda e Ricciardo non hanno certo il posto assicurato adesso che hanno recuperato dai rispettivi problemi. Per l’albanese c’è l’incognita modulo, mentre il centravanti viene da un lungo digiuno.