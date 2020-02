L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Biancavilla. Difesa a 4 verso il ritorno dal primo minuto, anche se i rosa continueranno ad essere “camaleontici”. Vaccaro sarà l’ago della bilancia, perché un suo possibile avanzamento potrà trasformare il modulo dal 4-3-3 provato per tutta la settimana al 3-4-3 utilizzato in piena emergenza, considerando che Accardi, Peretti e Crivello possono benissimo giocare in entrambi gli schieramenti. Ricciardo si gioca il posto con Sforzini, ma al momento la candidatura del secondo appare più concreta, considerando sia le prestazioni delle ultime partite, sia la necessità del bomber messinese di dover trovare gradualmente i novanta minuti nelle gambe. Ieri è tornato a lavorare con i compagni anche Martinelli. A destra certa la conferma di Langella, mentre in mezzo è corsa a due tra Martin e Mauri. Felici a destra ad occupare lo slot da titolare per i classe 2001 e Floriano a sinistra a completare il tridente offensivo.