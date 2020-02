L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Biancavilla. Agli etnei andò di lusso la prima volta, vincendo in Coppa Italia di Serie D, la seconda tra le mura amiche in campionato un po’ meno. Chi ci tiene più di tutti è Beppe Mascara che a Palermo ha giocato quando la squadra era di Sensi ma che poi è stato sempre beccato quando è tornato al «Barbera». Il motivo? Intanto perché è Mascara è tornato da giocatore del Catania e poi perché lo stesso ex attaccante non ha mai nascosto il suo tifo per i rossazzurri. Ecco perché domani ci sarà una partita nella partita ed è sicuro che Mascara dovrà tapparsi le orecchie. La sua squadra può ancora sperare di inserirsi nella lotta per un posto nei play-off, ma solo a patto di avere quella continuità di risultati che in questo girone di ritorno è sempre mancata. L’ultimo successo degli etnei in trasferta risale all’ottava giornata sul campo del Nola, poi il buio. Dopo il pareggio con il Savoia, per il Biancavilla sono arrivate soltanto sconfitte (a quelle del ritorno, si aggiungono anche quelle con Acr Messina, Troina e Marina di Ragusa). In totale sono sette quelle già collezionate, così come 7 sono i gol segnati in trasferta. Solo due squadre (Giugliano e Palmese) hanno fatto peggio degli etnei. Sedici i gol subiti. Numeri, ovviamente, che hanno compromesso il cammino iniziale del Biancavilla che sembrava destinato a recitare un ruolo da outsider in questo campionato.