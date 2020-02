L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Biancavilla. In casa la squadra di Pergolizzi non può sbagliare, perché dopo saranno soltanto quattro le partite da disputare davanti ai propri tifosi (le altre sei che restano sono in trasferta). Serve una vittoria a tutti i costi, un po’ come successo domenica scorsa su uno dei campi più ostici di questa Serie D. E il Palermo farà bene a non sottovalutare questo Biancavilla, che già all’andata creò qualche grattacapo. La quinta vittoria consecutiva potrebbe dilatare il vantaggio sul Savoia. Con undici partite da giocare non si può ancora amministrare il vantaggio. Poi se arrivano regali dal Licata, (che sarà anche la prossima avversaria del Palermo) tanto meglio.