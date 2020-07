L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo del futuro. Si riparte dai big della passata stagione. Per tutti gli altri sarà il momento dei saluti, ma il club ha concesso una seconda chance a tre giocatori. Non è ancora certa la loro presenza in ritiro, ma il Palermo ha proposto ad Ambro, Ficarrotta e Marong di aggregarsi al gruppo per un periodo di prova, nel tentativo di convincere la società e il nuovo tecnico. Ambro valuta, considerando le altre offerte a disposizione. Fallani dovrebbe fare nuovamente il dodicesimo, c’è un’intesa con la Spal così come col Verona per Peretti. Stessa situazione con l’Atalanta per Kraja e col Pisa per Langella. L’unico under in bilico è Felici. Da definire il ritorno di Lucca.