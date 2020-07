L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. A centrocampo i nomi in pole rimangono quelli di De Rose della Reggina e di Agazzi del Livorno. Sul primo aumentano gli ostacoli, con la concorrenza dell’Avellino e le resistenza del tecnico reggino Toscano. Si tengono d’occhio rinforzi anagraficamente più giovani come Biondi del Catania, Colpani dell’Atalanta e Pezzella della Roma. Per l’attacco, fari puntati su Corazza della Reggina, Brighenti del Monza, Simeri del Bari, Caturano dell’Entella, Di Piazza del Catanzaro, Comi della Pro Vercelli, Gliozzi del Sassuolo e Biasci del Carpi. Suggestioni Marsura e Di Gaudio.