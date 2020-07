L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ambiente Catania. Martedì la SIGI presenterà l’offerta per l’acquisizione del club. I rappresentanti della SIGI hanno visitato Torre del Grifo, dove sono stati accolti dall’AD Astorina. In altra sede, quest’ultimo si sarebbe confrontato con Joe Tacopina, avvocato siculo-statunitense. Sembra che l’uomo d’affari voglia tornare ad investire nel mondo del calcio. Non è da escludere che giovedi possano apparire due buste.