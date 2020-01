L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’appuntamento con la storia che attende il Marina di Ragusa, prossimo avversario del Palermo. Ci hanno fatto anche i manifesti e li hanno appesi ovunque. Per ricordare a tutti che quella di domani non è una partita come tutte le altre, ma la madre di tutte le partite. Mai nessuno avrebbe immaginato al primo anno di Serie D di incontrare il Palermo. Di sicuro c’è che il Marina di Ragusa farà di tutto per rendere difficile la vita del Palermo. Il tecnico Utro vivrà delle emozioni speciali. Lui è palermitano doc e da bambino – ha confessato nei giorni scorsi – andava alla Favorita (allora si chiamava così) per tifare per il Palermo. Per Utro è stato speciale entrare al «Barbera» da avversario, ma c’è da scommettere che anche domani la sua sarà una giornata speciale. Affrontare la squadra della propria città non è mai facile per nessuno. Il Marina ci crede ed è pronto a lottare, così come è pronto ad accogliere i tanti tifosi del Palermo che si metteranno in viaggio. Al «Campo» domani dovrebbe esserci una bella festa di sport.