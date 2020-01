L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza il punto di giornata in Serie D. Un inizio di 2020 da dimenticare, sia per il Marsala che per il Licata. E non ci vuole molto a capire che questa quarta giornata di ritorno diventa fondamentale per entrambe, anche se chi rischia di più è il Marsala che in classifica si sta facendo risucchiare da chi sta dietro. Azzurri e gialloblù sono ancora all’asciutto di vittorie nel girone di ritorno, un inizio d’anno al di sotto delle aspettative che sta ridimensionando entrambe le squadre. Il Licata domani ha una grande occasione per ripartire, visto che ospiterà la Palmese ultima in classifica, ma per farlo serve una prestazione in vecchio stile. Guai a scendere in campo con supponenza e con l’idea di avere già vinto prima di iniziare. Oltre al derby fra il Marina di Ragusa e il Palermo, la quarta giornata di ritorno ne offre altri due davvero interessanti. D’alta quota quello fra il Troina e l’Acireale. Dopo due vittorie consecutive, gli ennesi domenica scorsa si sono fatti sorprendere in trasferta dal fanalino Palmese, chiaro quindi che domani faranno di tutto per riscattarsi. Altro derby che promette scintille è quello fra l’Fc Messina e il Biancavilla. I giallorossi stanno vivendo un momento esaltante e sono la terza forza del campionato, il Biancavilla ha ripreso a correre dopo un periodo di appannamento. Prova il sorpasso l’Acr Messina che va a giocare in casa del Castrovillari, squadra che è avanti di due punti in classifica. Completano la giornata il derby calabrese fra Cittanovese e Corigliano, la sfida salvezza fra il Roccella e il Nola e l’altro derby campano fra il San Tommaso e il Giugliano.