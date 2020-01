L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida a distanza tra Palermo e Savoia. Contro il Marina di Ragusa, i rosa sono chiamati a dare continuità al successo della settimana scorsa. Alla stessa ora il Savoia sarà impegnato a Marsala, in una partita che vale tantissimo per entrambe le squadre. Domani a Ragusa, si gioca al «Campo», sarà una giornata di festa. Gli iblei hanno segnato questo appuntamento sul calendario con un circoletto rosso da quando è stato sorteggiato il tabellone del Girone I, perché mai avrebbero immaginato che al loro primo campionato di Serie D avrebbero affrontato il Palermo. Quando il Marina di Ragusa muoveva i primi passi nel calcio, i rosanero tornavano in Serie A dopo trentuno di inferno. Adesso gli iblei hanno l’occasione per fare la storia ed è chiaro che il Palermo farà bene a non sottovalutare questa partita. Difficile che Pergolizzi cambi il suo 4-3-3, con Martinelli e Langella esterni adattati. In attacco, Pergolizzi ha sperimentato nuove soluzioni (Ficarrotta falso nove), ma senza mai abbandonare il tridente.