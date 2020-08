L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla situazione del Trapani. C’è attesa per l’iscrizione in C, i giorni passano inesorabili e le preoccupazioni aumentano. Occorre un ripianamento patrimoniale di circa 450 mila euro oltre alle somme necessarie per la fideiussione e la tassa di iscrizione.