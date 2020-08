L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Con gli innesti in difesa, il reparto è quasi al completo. E’ a centrocampo che il Palermo continua a trovarsi sguarnito, con i soli Martin e Martinelli in organico. Si continua ad attendere per Agazzi del Livorno (così come per l’esterno Marsura), mentre il sogno Mazzitelli si fa sempre più complicato.

Il regista, tornato al Sassuolo, non sembra intenzionato a scendere di due categorie.