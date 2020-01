L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si è soffermata sulla situazione stranieri delle rose di Serie D. Palermo-Roccella sarà uno scontro tra due vere e proprie multinazionali della Serie D. Infatti, si tratta delle due squadre che vantano più stranieri in rosa nel Girone I, insieme all’Fc Messina, con un totale di sette tesserati di nazionalità estera. Non un record per il principale torneo dilettantistico italiano, dato che nel Girone F l’Agnonese vanta addirittura dieci giocatori stranieri in organico. Il Palermo, inoltre, è la squadra del proprio girone che si affida maggiormente a giocatori stranieri: Il 36,3% dei giocatori utilizzati finora in campionato dai rosa è straniero, con sei su sette in campo almeno per un minuto. L’unico a non aver messo piede sul terreno di gioco è Marong, mentre gli altri hanno avuto tutti una chance: dallo «stakanovista» Martin agli under titolari Doda e Kraja, passando per Mauri, Santana e Martinelli (quest’ultimo di passaporto svizzero). Il Palermo, inoltre, condivide col Roccella (e col Troina) il primato per stranieri utilizzati in una singola partita nel girone: cinque in tutto, quelli schierati da Pergolizzi alla seconda giornata contro il San Tommaso al «Barbera» (Doda, Martin, Martinelli, Kraja e Santana), esattamente quanti quelli utilizzati dal Roccella nella trasferta sul campo dell’Fc Messina alla diciassettesima giornata di campionato.