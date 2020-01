L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si è soffermata sull’emergenza in difesa in casa Palermo. Viste le assenze nel reparto difensivo per squalifica ed infortuni, Pergolizzi dovrà quindi inventarsi qualcosa in vista della prossima gara contro il Roccella. Due i moduli provati nell’ultima seduta: 3-5-2 e 3-4-1-2, non senza sorprese da ambo i lati. Perché se gli elementi per la difesa a 3 non mancano, è evidente che in organico non ci siano giocatori nati per agire a tutta fascia sugli esterni. Per cominciare, la retroguardia parte da tre certezze: Peretti, Lancini e Crivello. La loro presenza in campo domenica, salvo imprevisti, è certa, a prescindere dal modulo che verrà adottato dal Palermo. Alle loro spalle, come di consueto, toccherà a Pelagotti difendere i pali. Se con la difesa a 4 potrebbero emergere carenze relative agli under da schierare tra i titolari, sia il 3-5-2 che il 3-4-1-2 provati al «Tenente Onorato» garantiscono l’utilizzo dei giovani previsti dal regolamento, motivo per cui la presenza di Fallani non sarebbe più necessaria. Anche in fase di emergenza, dunque, Accardi potrebbe non trovare posto. Il palermitano è stato utilizzato nell’altro schieramento, con Marong e Bechini a completare il pacchetto arretrato, ma rischia seriamente di partire ancora dalla panchina per non perdere un under nella formazione iniziale.