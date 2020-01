L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si è soffermata sull’emergenza in casa Palermo. I veri esperimenti scattano sulle fasce perché è lì che il Palermo ha poche alternative. Nella formazione col 3-5-2, Pergolizzi ha schierato Ferrante a destra e Martinelli a sinistra. È col 3-4-1-2 che invece viene fuori la prima grande sorpresa di giornata: Vaccaro a sinistra è servito solo per far numero, mentre a destra è stato utilizzato Felici. Ruolo inedito per il fantasista romano che ha arretrato di parecchio il proprio raggio d’azione e nelle esercitazioni tattiche ha agito da vero e proprio esterno di centrocampo, pur senza mansioni difensive. In mezzo, Langella e Ambro sono stati schierati nella prima formazione con Mauri davanti alla difesa, Kraja e Martin hanno completato il reparto nel modulo col trequartista, ruolo coperto da Silipo. Pochi dubbi, infine, in attacco. Floriano in coppia con Ricciardo. Dall’altro lato, invece, Sforzini ha fatto coppia con Rizzo Pinna. Alla seduta tattica, infatti, non hanno preso parte né Lucera (ancora fuori, come Mendola, Santana e Corsino), né Ficarrotta, con quest’ultimo che però si è allenato regolarmente col gruppo per il resto della seduta. Sia in caso di difesa a 3, sia in caso di conferma della linea a 4, per il reparto avanzato sembra comunque essere tutto già scritto. I titolari di sabato scorso saranno confermati, anche in ruoli diversi dal solito, e le prove tattiche di ieri non fanno altro che confermarlo. Con Felici pronto a fare gli straordinari sulla fascia.