L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si è soffermata sulla squalifica rimediata dal terzino rosanero Vaccaro. Infatti, il giovane dovrà star fuori per tre partite e il Palermo non presenterà ricorso. Il giudice sportivo ha squalificato il terzino rosanero «per avere colpito un calciatore avversario con un pugno» in occasione dell’ultima sfida di campionato col San Tommaso. Vaccaro salterà dunque le gare contro Roccella, Marina di Ragusa e Fc Messina, rientrando a disposizione per la trasferta del 9 febbraio in casa della Cittanovese. Tutte partite in cui il Palermo dovrà anche fare a meno dell’infortunato Doda, ritrovandosi di fatto senza terzini fino ai primi di febbraio, quando tornerà anche l’albanese (circa 40 giorni di stop per la lesione al collaterale mediale). Emergenza in casa Palermo, dove mancano terzini da inserire nelle liste degli under e quindi mister Pergolizzi dovrà inventarsi qualcosa per le prossime gare, utilizzando i giocatori presenti già in rosa, salvo rinforzi dal mercato.