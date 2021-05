L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul futuro del Palermo.

Due settimane per capirlo. Ora è tempo di pensare al futuro e al budget per il nuovo campionato, da sostenere senza Di Piazza. Le previsioni per il 30 giugno sono di una perdita «pari a circa 8 milioni di euro» solo per l’anno in corso, come ammesso dagli stessi amministratori nella semestrale.





Tra prima e seconda stagione, il Palermo perderebbe secondo le stime della società più di 9 milioni di euro (1,13 milioni del primo anno e altri 8 milioni per il secondo). “Di fatto, dai 15 milioni di partenza, ne rimarrebbero 6 per il prossimo anno, se non meno. Con questa cifra, che futuro si prospetta per il Palermo?” scrive il quotidiano.