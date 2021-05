La prima pagina del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla campagna vaccinale.

Il generale Figliuolo annuncia: dal 3 giugno prenotazioni senza fascia d’età. C’è il via libera dell’Autorità europea anche per i ragazzi tra 12 e 15 anni, per loro previste due dosi di Pfizer.





Due settimane per decidere il futuro del Palermo Calcio.