L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sospensione degli allenamenti per diverse squadre del girone I di Serie D. Castrovillari, Nola, Palmese, Marsala, FC Messina, Troina e Giugliano hanno preso questa decisione a causa delle decisioni prese sul prosieguo del campionato e per arginare l’emergenza Coronavirus. Il Castrovillari, già lunedi mattina, annunciava la sospensione. Tuttavia i calciatori delle squadre continueranno ad allenarsi con programmi personalizzati. In Sicilia la prima squadra ad interrompere le attività è stata il Marsala.