L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul piano sicurezza messo in atto dal Palermo per arginare l’emergenza Coronavirus. Oltre alla precauzione del doppio spogliatoio, si riducono le occasioni di avvicinamento tra giocatori e tecnici. Priorità alle sedute personalizzate, con una palestra attrezzata nella zona mista del “Barbera”. Squadra divisa in due, con la prima parte di giocatori che si allena in campo e l’altra negli spogliatoi pronta a dare il cambio. Anche questo è un modo per aumentare le distanze, senza però compromettere il lavoro settimanale. Il Palermo, infatti, ha intenzione di proseguire gli allenamenti, cosa resa possibile dal fatto che la squadra ha a disposizione il «Barbera», dove oltre ai rosa non mette piede nessun altro. Accessi talmente limitati che la società sta mettendo a punto un protocollo interno, per evitare che allo stadio possano entrare soggetti la cui presenza al campo non è necessaria.