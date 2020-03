L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla possibilità di protrarre il campionato fino ai mesi estivi. Si farà di tutto per portare i campionati alla loro naturale conclusione. La LND avrebbe dato la propria disponibilità a giocare anche a giugno inoltrato e così, non avendo calciatori in nazionale, i club di Serie D potrebbero ritrovarsi in campo anche in estate, per portare a termine la stagione senza saltare alcuna partita. L’ipotesi di un campionato «tronco», dunque, per il momento non è contemplata, o meglio, si preferisce non prenderla in considerazione. Le date entro cui muoversi, in realtà, le ha già fornite la Lega Pro, che per bocca del suo presidente Ghirelli è pronta a spostare le iscrizioni al 30 giugno, con un campionato da protrarre fino al 29. Nel caso del Palermo, che al prossimo campionato di Serie C vorrebbe iscriversi (promosso sul campo o ripescato), il termine massimo potrebbe dunque essere già fissato. Lo sarà realmente dopo il Consiglio federale di giorno 23, quando anche la Lega Pro metterà sul tavolo la propria proposta con la disponibilità di protrarre la concessione delle licenze fino a fine giugno. Scudetti, promozioni e retrocessioni, tutti verdetti tenuti in bilico da una sospensione per la quale ancora non si può prevedere una fine, il Palermo aspetta certezze.