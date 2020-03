L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’unica stagione calcistica italiana sospesa per cause di forza maggiore, risalente al 1914/15. Il Palermo non era presente in nessuna categoria del calcio nazionale, ma prima dello scoppio della Grande Guerra riuscì a portare a casa la Lipton Challenge Club, vinta ad un mese dall’ingresso dell’Italia nel conflitto. Il torneo organizzato dal Sir Thomas Lipton (proprio quello del tè) prevedeva l’assegnazione definitiva del trofeo alla squadra in grado di vincere per cinque volte e il Palermo, la sua quinta affermazione, la ottenne proprio alla vigilia della Prima guerra mondiale. I rosa primeggiarono sulle varie rivali: Audax, Ortigia, Trinacria, Ausonia, Catanese, Esperia Catania, Garibaldi e Mazzini Messina, accedendo allo scontro finale con la principale squadra della Campania, ruolo che è spettato sempre ad una tra Naples Fbc e Internazionale Napoli. Fatte salve le sconfitte del 1909 e del 1911 (sempre contro il Naples), il Lipton ha sempre visto vincitore il Palermo, con quattro successi consecutivi dal 1912 al 1915, l’ultimo dei quali decisivo per prendere il trofeo e metterlo in bacheca. Trofeo del quale ormai si sono perse le tracce e quel poco che si sa sembra appartenere più a leggende metropolitane che a certezze storiche. La versione ufficiale lo dà per disciolto nel corso della confisca dei metalli imposta dal regime fascista, altre fonti lo indicano come «superstite» ma senza certezze sulla sua reale destinazione.