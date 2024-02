L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” ha stilato le pagelle del match vinto dal Palermo contro il Bari.

Pigliacelli 6 – L’atteggiamento del Bari gli consente una serata tranquilla e quando Puscas e Edjouma riescono a inquadrare la porta rosanero c’è sempre Brunori sulla linea a dargli una mano. Unico brivido il gol nel finale di Pucino annullato per fuorigioco.

Diakitè 7 – Debutto all’insegna della foga. Vuol farsi conoscere, vuole mettersi in mostra e si impegna in cavalcate d’altri tempi che infiammano gli spalti. Fisicamente sovrasta Menez e quando lascia il campo è sommerso dagli applausi.

Nedelcearu 6 – Concede un colpo di testa in area a Puscas ma nel complesso fa il suo dovere contro avversari che però non sono sembrati particolarmente ispirati.

Ceccaroni 7 – Aiuta sulla marcatura di Puscas e sulle percussioni da destra di Kallon. Puntuale in chiusura e prova a impostare l’azione. Chiude praticamente la partita realizzando la sua seconda rete in maglia rosanero con un bel colpo di testa sotto la traversa che sorprende Brenno.

Lund 6 – Parte bene con un paio di percussioni. Pucino viene spesso travolto dalle sua volate, mette bene al centro nell’azione in cui Ranocchia sblocca la gara.

Gomes 6,5 – Con Ranocchia più avanzato deve giocare in modo più prudente e si vede poco. Però va vicino al gol nei minuti iniziali con una delle rare incursioni in area del Bari.

Segre 7 – Anche lui bada essenzialmente a coprire al centro e a dare una mano in fase difensiva. Si sgancia poco in avanti, sbaglia qualcosa in palleggio ma fa il suo dovere e nel finale segna ancora di testa sul perfetto cross di Di Mariano. Una rete che riscatta una prestazione al di sotto dei suoi standard.

Insigne 6 – Largo a destra fa fatica contro il pimpante Dorval. Fa movimento, sostiene il centrocampo e non si risparmia in difesa, rischiando anche un rigore. Nella ripresa cede il posto a Di Mariano.

Ranocchia 7,5 – Cambia un po’ il volto di questa squadra giocando tra le linee. Offre presto a Gomes una gran palla, impegna Brenno di sinistro e segna una splendida rete che spacca la partita. Esce tra gli applausi del pubblico che ormai lo ha «adottato».

Di Francesco 6 – Volenteroso a sinistra. Colpisce un palo di testa, va vicino al gol in lare occasioni. Sembra più coordinato con Lund, a cui serve un paio di palloni in profondità. Anche lui sembra in crescita, pregevole qualche suo movimento senza palla per eludere la marcatura.

Brunori 6,5 – Decisivo in area di rigore, ma nella sua perché toglie dalla rete la palla colpita di testa da Puscas e nella ripresa il tocco ravvicinato di Edjouma. Il solito movimento con un paio di spunti di qualità.

Di Mariano 6,5 – Va in campo a destra al posto di Insigne. Calcia col giusto giro la punizione che porta al gol Ceccaroni e si ripete crossando bene da sinistra per la testa di Segre Coulibaly sv Entra con la partita già decisa al posto di Ranocchia, giusto il tempo per riassaggiare il campo.

Vasic sv – Va a giocare a destra, quando esce Di Francesco e Di Mariano va a sinistra. Rimedia un cartellino giallo assolutamente evitabile.

Soleri sv – Va in campo a dieci minuti dal termine. Si batte in cerca del gol che non arriva.

Graves sv – Sostituisce Diakité. Pochi minuti per controllare la disperata e confusa reazione del Bari.

Allenatore Corini 6, 5 – La presenza di un giocatore come Ranocchia risolve parte dei problemi del Palermo. A lui il merito di avergli trovato la giusta posizione in campo. Fa le cose più logiche.