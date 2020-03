L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Corigliano e Palermo. Nessuno stop alla vendita dei biglietti, nonostante la trasferta sia «connotata da profili di rischio». Infatti, la sfida è oggetto di valutazione da parte dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportiva, ma «non appare necessario il rinvio alle valutazioni del Casms», dunque non sarà necessario vietare la trasferta ai tifosi rosanero. L’osservatorio ha raccomandato la società casalinga di vendere i tagliandi per i tifosi ospiti previa esibizione di un documento identità e sino alle ore 19 del giorno antecedente la gara, trasmissione dell’elenco degli acquirenti alla questura di Cosenza e impiego di steward nel settore ospiti. Il Palermo ha chiesto al club calabrese di giocare alle 15, adesso si attende la risposta. Rimane da ufficializzare la scelta del campo in cui si disputerà il match, dato che il Corigliano può contare su due impianti: lo stadio casalingo, il «Città di Corigliano», e il «Rizzo» di Rossano. Già in passato, con una prevista affluenza di pubblico sopra la media, i calabresi hanno giocato nel secondo stadio.