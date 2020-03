L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’allarme Coronavirus in Sicilia. Tre nuovi casi sospetti di coronavirus in Sicilia, due tamponi positivi sono stati individuati al Policlinico di Catania e uno in quello di Palermo. Quest’ultimo farebbe parte del gruppo di turisti bergamaschi in isolamento all’hotel Mercure nel centro del capoluogo siciliano. «Si tratta di persone asintomatiche di cui aspettiamo l’esito degli esami dell’istituto superiore di Sanità e che hanno avuto contatti con il focolaio della Lombardia», ha detto l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, in una conferenza stampa convocata ieri sera nella sede della Regione, a Palazzo d’Orleans. Solo per uno dei tre, a titolo precauzionale, è stato necessario il ricovero in ospedale. L’assessore ha anche corretto i dati forniti dalla Protezione Civile nazionale: dei sette pazienti contagiati in precedenza (tre a Palermo, uno a Ragusa e tre a Catania) sono praticamente tutti in fase di guarigione o senza sintomi e in isolamento domiciliare, altri tre invece rimangono in ospedale ma le condizioni non sembrano preoccupanti visto che nessuno è in terapia intensiva o in respirazione assistita. «Complessivamente i casi accertati nell’isola sono dieci – ha aggiunto – compresi i tre nuovi che saranno conteggiati nel bollettino nazionale di oggi. Ciò dimostra che la Regione non ha sbagliato e che ha sempre agito con la massima attenzione e trasparenza. Da parte nostra riteniamo necessario che sia lo Stato a fornire le certificazioni dei casi e le tabelle di guarigione».