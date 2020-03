L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” esalta la tripletta di Floriano nella sfida contro il Nola. I rosanero non avevano ancora avuto un marcatore capace di andare a segno tre volte nella stessa partita e l’attaccante giunto a gennaio dal Bari ha spezzato l’incantesimo durato 26 giornate. Con sei gol all’attivo è infatti il secondo miglior bomber della stagione per il club di viale del Fante, il tutto in sole otto presenze. Solo Sforzini e Ricciardo, siglando una doppietta, hanno sfiorato il tris. Nel Girone I, dunque, Floriano va a fare compagnia ad altri cinque attaccanti, gli unici che in questo torneo sono riusciti a mettere a segno tre reti nella stessa partita. Savanarola dell’Acireale, Aladje dell’Fc Messina, Balistreri del Marsala, Cannavò del Licata e Guarracino del Castrovillari.