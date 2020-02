L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del ritorno del vicepresidente del Palermo Tony Di Piazza al Barbera. L’italoamericano sarà presente per il derby contro l’FC Messina. Prima di diventare socio del Palermo – si legge- come ammesso dal diretto interessato, aveva varcato le soglie del «Barbera» soltanto nel settore ospiti, per un Inter-Palermo della stagione 2015/16. Come vicepresidente e co-proprietario del club, invece, ha visto dal vivo la sfida casalinga col Savoia, persa dai rosa al termine di una striscia di dieci vittorie consecutive. Nonostante la lontananza, l’imprenditore italo-americano non ha mai fatto mancare il proprio sostegno ai rosanero, fondando anche il «Palermo Fan Club delle Americhe» a New York, dove segue settimanalmente le partite della squadra di Pergolizzi. Stavolta il fuso orario gli permetterà di assistere al match di pomeriggio e non in mattinata, come accade ogni domenica nel fan club rosanero, dato che il Palermo scende in campo alle 8.30 newyorkesi. Un appuntamento fisso, per Di Piazza, tranne che per la gara col Savoia, alla quale ha voluto presenziare di persona al «Barbera». Non andò bene, ma stavolta si augura di poter festeggiare i tre punti contro l’Fc Messina.