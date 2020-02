L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di primo banco di prova per il Palermo contro l’FC Messina. Una partita che ha tutti i crismi del big match, visti i risultati recenti dei peloritani e la loro rimonta fino al terzo posto in classifica – si legge -, ma che può rappresentare una sorta di «prova generale» per gli uomini di Pergolizzi, aspettando la trasferta di Torre Annunziata in programma il 22 marzo. Perché, calendario alla mano, il Palermo corre dei seri rischi proprio contro i giallorossi, per poi trovarsi di fronte un percorso apparentemente meno insidioso, almeno fino alla decima giornata,quando si terrà la resa dei conti tra le due principali concorrenti per la promozione diretta in Serie C. Dopo l’Fc Messina, infatti, i rosa affronteranno in trasferta la Cittanovese, squadra che nelle ultime cinque partite è parsa in flessione rispetto alla risalita avuta al termine del 2019. Al rientro dalla Calabria, il Palermo giocherà al «Barbera» contro il Biancavilla, attualmente ottavo a pari punti proprio con la Cittanovese, poi affronterà la trasferta più ostica del lotto. A Licata i rosa vivranno un derby d’altri tempi, contro una squadra che al momento si trova ad un solo punto di distanza dalla zona play-off e che già all’andata aveva creato non poche preoccupazioni, portandosi in vantaggio al «Barbera» e venendo rimontata nel giro di pochi minuti. Dopo Licata, il Palermo affronterà il Nola in casa e il Corigliano in trasferta, ultima tappa prima di un’altra sfida lontano da casa, proprio quella contro il Savoia. Arrivare alla sfida con i campani con dieci vittorie consecutive è impossibile, a causa del pareggio in casa del San Tommaso, ma arrivarci con una serie positiva alle spalle è assolutamente alla portata dei rosa.