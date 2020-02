L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del colpo last minute del Palermo: Lorenzo Lucca. Dopo l’addio del terzino Bechini, rientrato al Sassuolo, è arrivato dunque un attaccante classe 2000. Il centravanti Lorenzo Lucca proviene dalla Primavera del Torino. Alto 190 centimetri – si legge – è stato aggregato in estate alla prima squadra granata, ma non ha brillato in questa stagione, per lui solo due reti in otto presenze con la Primavera. Il Torino ha deciso di non rinnovargli il contratto e ieri Lucca ha firmato un nuovo accordo col Palermo. Sei mesi senza opzioni per mettersi alla prova in Sicilia.