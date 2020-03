L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui campionati giovanili. La formazione under 17 del Camaro conquista la vittoria del girone, risultato che vale l’accesso diretto alla seconda fase delle finali regionali. Quasi vicino allo stesso traguardo anche il Palermo under 15, cui basterà un pareggio con la Panormus nella prossima sfida. Dal Girone A U17 arriva una delle sorprese dell’ultimo fine settimana. L’Academy Tedesco ha infatti fermato sul pari la corsa della capolista Accademia Trapani, che era andata in vantaggio con Gambicchia per poi farsi raggiungere dal rigore messo a segno da Lo Grande. Del passo falso della capolista non ne approfitta l’Adelkam che chiude sul 2-2 il match sul campo del Carini e lascia il secondo posto alla Tieffe (a -6 dalla vetta) che a Marsala porta a 5 le vittorie consecutive (0-4 deciso dalle reti di Miranda, Contino, Purdel e La Mattina). Nel Girone B invece vincono le prime due della classe (Palermo e Terzo Tempo), mentre il Calcio Sicilia rallenta pareggiando 2-2 nel derby in famiglia con il Buon Pastore. Nel Girone D, resta ancora incerta la vittoria finale del raggruppamento, mentre nel Girone E la Game Sport Ragusa, forte degli 11 punti di vantaggio sul Real Gela, potrebbe chiudere anche lei la partita la prossima settimana. Nel Girone A del torneo Under 15, l’Adelkam del tecnico Messina compie un altro passo verso la vittoria anticipata. Nel Girone B, il Palermo come detto è a +12 sul Ribolla a quattro giornate dal termine.