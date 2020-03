Giuseppe Di Natale, AD del Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Corner” in onda su “Telecolor”: «C’è una situazione complessa e stiamo tentando di risolvere i problemi, non possiamo illudere nessuno. Non voglio utilizzare la parola fallimento, se non si interviene nell’immediato questi rischi potrebbero concretizzarsi. I rimedi correttivi possono essere gli aumenti di capitale, transizioni societarie, ingresso di nuovi soci e sponsor».