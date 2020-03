L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” esalta la tripletta di Floriano, rammentando i grandi tris del passato. L’ultimo ad averla realizzata nel passato più recente è stato Coronado, nella sfida contro il Carpi del marzo 2018. Pastore ha avuto la fortuna di fare tripletta in un derby col Catania del novembre 2010. Ilicic confezionò la tripletta nella sfida di Coppa Italia contro il Siena. Anche Trajkovski, 2 anni fa, ne fece 3 all Virtus Francavilla in Coppa Italia. Toni, invece, 3 sberle le diede al Verona, nel 2004. Il re delle triplette in rosanero è Miccoli, che ne ha realizzate ben 4: la prima nel marzo 2010 contro il Bologna, due nel 2021 a San Siro contro l’Inter e in casa col Chievo. La quarta tripletta ancora col Chievo, sempre nel 2012, dove confezionò il famoso tiro al volo da centrocampo che beffò Sorrentino.