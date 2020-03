L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” esalta le prestazioni di Roberto Floriano, attaccante del Palermo. Ha dovuto attendere dieci per confezionare un’altra tripletta: l’ultima volta fu con la maglia della Colognese nella sfida contro l’Olginatese del 28 febbraio 2010. Il rosanero gli ha dato qualcosa in più: il primo gol realizzato con opportunismo, il secondo con velocità e forza, il terzo con una prodezza balistica d’alta scuola. E un assist a Felici, Floriano è un alieno per la categoria. Il ko contro il Licata ha messo benzina nella sua voglia di diventare determinante. Adesso, può trascinare il Palermo verso la Serie C.