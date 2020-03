L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Marsala. Non ne va più una bene alla squadra di Terranova. Anche a Palmi, la squadra non è riuscita a centrare una vittoria d’obbligo per non scivolare nella zona rossa. Dopo le riunioni a raffica al Comune tra i vertici del sodalizio con l’assessore allo sport Andrea Baiata e il presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano, oggi il Marsala torna al lavoro al “Mariano Di Dia” per cominciare a preparare la sfida contro i campani, decisiva per evitare la retrocessione diretta. E’ necessario raccogliere i… pezzi, mettere da parte malumori e incomprensioni per le promesse sin qui non mantenute da parte della società.