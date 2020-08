L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su Roberto Boscaglia, ormai prossimo allenatore del Palermo. Il tecnico non intende allontanarsi dalla difesa a quattro. I terzini devono essere abili nelle due fasi, per poter permettere ai trequartisti di riempire l’area grazie alle loro sovrapposizioni. Pelagotti, Lancini e Crivello sono destinati ad una maglia da titolare e Accardi è in ballottaggio per un posto. Il gelese ritrova Martinelli e può puntare sui piedi buoni di Martin.

La novità sarà il ritorno del trequartista: a Chiavari Boscaglia si è affidato a Schenetti, l’anno prima ha vinto il campionato di C schierando Iocolano e Adorjan dietro le punte.