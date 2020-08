L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’approdo di Roberto Boscaglia a Palermo. Floriano può stare tranquillo, per il momento. L’anno scorso pagò a caro prezzo il cambio di modulo del Bari, col 3-5-2 in cui non potè trovare spazio.

Questa volta, le idee tattiche di Boscaglia potrebbero non escluderlo: seconda punta nel 4-3-1-2 e nel 4-4-2, trequartista nel 4-3-2-1 o esterno nel 4-2-3-1.