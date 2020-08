L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su Roberto Boscaglia. Oggi il tecnico firmerà la risoluzione con la Virtus Entella, completando l’approdo al Palermo.

Intanto la dirigenza del Palermo si muove per completargli l’organico, avendo soli undici giocatori sotto contratto. Le idee del tecnico gelese sono chiare: piano tattico di base sempre pronto all’uso, 4-3-1-2 o 4-2-3-1, con tutte le varianti del caso. Il trequartista che può diventare doppio con un’unica punta o gli esterni offensivi che scalano a centrocampo per un vero e proprio 4-4-2, modulo che il tecnico non disdegna a partita in corso.