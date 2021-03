L’edizione odierna del Giornale di Sicilia si occupa dell’opzione di rateizzazione fornita da Amap per il pagamento delle bollette idriche. L’opzione scatterà qualora ci fossero aumenti dei costi da sostenere per l’utente superiori dell’80 per cento rispetto all’anno precedente.

L’opportunità ovviamente riguarda i territori che sono serviti dall’Amap, e quindi oltre alla città anche i 33 comuni della provincia: Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Balestrate, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Camporeale, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Ficarazzi, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Montemaggiore Belsito, Partinico, Piana degli Albanesi, San Cipirello, San Giuseppe Jato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Torretta, Trappeto e Villabate. Ben 1,2 milioni di abitanti coinvolti.