L’edizione odierna del Giornale di Sicilia si occupa dell’emergenza coronavirus nell’Isola e l’aumento dei contagi nelle scuole.

Il sindaco di San Mauro Castelverde ha chiesto alla Regione di verificare se ci siano le condizioni per istituire la zona rossa perché i contagi

nel paese madonita stanno aumentando velocemente e a Capaci un’altra scuola ha dovuto chiudere i cancelli per limitare la diffusione dell’infezione.





Queste le parole del professor Antonio Cascio, direttore del reparto di Malattia infettive del Policlinico: «Ormai è accertato che la variante inglese sta prendendo piede, come dimostrano i vari sequenziamenti effettuati anche nei nostri laboratori. Rispetto al ceppo originario, questo è più contagioso e si diffonde rapidamente. Pochi giorni fa al Policlinico è arrivato in pronto soccorso un ragazzo di 15 anni con un trauma provocato dalla caduta dal motorino. Come da protocollo gli abbiamo fatto il tampone scoprendo con nostra grande sorpresa che era positivo anche se completamente asintomatico. In classe il vero pericolo è questo: i ragazzi si ammalano e il più delle volte non presentano i sintomi del Covid ma ovviamente possono trasmettere l’infezione agli insegnanti oppure a casa ai parenti. Ecco perché a scuola è fondamentale rispettare le misure di sicurezza evitando gli assembramenti e indossando sempre le mascherine».

Tre giorni fa, in città, un asilo nido di Borgo Nuovo Il Papavero è stato chiuso per un bimbo positivo mentre fino al 15 marzo gli studenti del comprensivo Sciascia dello Zen resteranno a casa per la didattica a distanza. L’elenco delle scuole sbarrate è lungo: fino al 13 marzo stop a Caccamo, San Cipirello e San Giuseppe Jato; la prossima settimana la Dad è prevista anche a Villabate per gli alunni del Secondo Circolo dei plessi Rodari e Palagonia; a Collesano e a Godrano, a Castellana, a Polizzi e a Termini. A Piana degli Albanesi, invece, tutti negativi allo screening effettuato ieri sulla popolazione scolastica.