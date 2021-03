L’edizione odierna di “Repubblica” si concentra sul prossimo match del Palermo, quello di oggi contro la Juve Stabia al Renzo Barbera.

«Rivedendo il derby insieme con i ragazzi — racconta Filippi ieri in conferenza stampa— la cosa che è saltata agli occhi di tutti e che tutti abbiamo notato è che i miei ragazzi hanno avuto più voglia di vincere: si è visto nell’atteggiamento e nella determinazione. E questo ha fatto in modo che la fortuna sia girata dalla nostra parte. Non sarà solo l’effetto derby il termometro della squadra mi dice che c’è armonia e allegria fra i ragazzi nel lavoro quotidiano. E questo era il nostro obiettivo primario come staff. Trasmettere voglia di lavorare con allegria, armonia, spensieratezza, spontaneità, sempre seguendo con attenzione le esercitazioni in allenamento.





È un atteggiamento che rivedo ogni giorno sia da parte di chi ha giocato a Catania, sia fra chi giocato meno e che in questo momento mi dà anche più garanzie degli altri. Essere leggeri, spontanei, allegri erano componenti che ci mancavano. Il resto lo avevamo già. L’ho detto e lo ripeto: questa è una squadra che era ed è allenata bene ed è preparata, lo dimostra il fatto che a Catania abbiamo cambiato modulo un paio di volte senza problemi. La continuità è stato il nostro tallone d’Achille dobbiamo trovare i tasti giusti da toccare e dal termometro della situazione negli allenamenti possiamo ben sperare. Abbiamo ridotto il tempo delle sedute e aumentato l’intensità del lavoro: il tempo ci dirà se abbiamo ragione o torto. Abbiamo recuperato pienamente Lancini e Crivello, ci mancano Saraniti, che è tornato dalla squalifica ma ha avuto un risentimento al polpaccio, Corrado, Doda e i due squalificati Odjer e Marconi.

Possiamo scegliere con serenità modulo e uomini. Quando avremo tutta la squadra al completo sarà ancora più bello lavorare con questo gruppo e la nostra competitività si alzerà ancora. Santana non è solo il personaggio del giorno ma è il personaggio in assoluto per la storia che ha vissuto nella storia del Palermo. È un elemento determinante sempre, anche quando non è al massimo della forza. Sta allo staff gestire le sue forze: sta bene e potrebbe subentrare o giocare dall’inizio».

Nel caso in cui dovesse esser confermato il 3-4-3, si legge, davanti a Pelagotti giocherebbero Somma, Palazzi e uno fra Accardi e Lancini; sulle fasce a centrocampo ci sarebbe spazio per Almici a destra e Crivello a sinistra mentre De Rose e Luperini giocherebbero in mezzo; in avanti con Lucca possibile conferma per Silipo e ballottaggio fra Floriano Valente.