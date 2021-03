L’edizione odierna di Repubblica riporta le dichiarazioni di Francesco “Checco” Bruni, il timoniere palermitano di Luna Rossa.

«La vela è stata una grande passione fin da bambino. Eppure con l’Optimist, che è il primo livello, la barca che impari da bambino, non ho fatto grandi risultati. Il momento di svolta quando, a 16-17 anni, ho iniziato a vincere. Ero passato dall’Optimist al Laser e quella sensazione di tagliare per primo in traguardo mi è piaciuta subito così come l’ambizione di non fermarmi, di non accontentarmi dei successi ottenuti. Ne ho provati tantissimi di sport, mia madre me li ha fatti provare quasi tutti ma nessuno è stato mai in grado di insidiare la vela. Mi piacciono tutti. Ma la vela ha un posto privilegiato. Abbiamo ospitato tanta gente. Casa mia è stata sempre aperta a tanti ragazzi che venivano in Sicilia. Da palermitano cosa farebbe per la sua città? «Proverei a convincere tutti che la prima cosa è tenerla pulita. Spesso, quando ho ospiti a Palermo, mi vergogno di quanto è sporca questa città. Bisognerebbe convincere tutti che non si può continuare in questa maniera. Vale per i cittadini, vale per i politici. Poi farei di tutto perché la gente apprezzasse e valorizzasse in mare. Ecco, mi piacerebbe fare qualcosa per il mare e la vela in Sicilia»