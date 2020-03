L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo, in vista della sfida contro il Nola. Con nove gare da giocare, i rosa devono trarre il massimo risultato dalle quattro partite casalighe. Senza questi dodici punti tutto può diventare più difficile. Pochi tra i rosa, e soprattutto quelli che hanno militato nelle categorie superiori, stanno davvero offrendo il meglio. Troppe pause, troppi individualismi e francamente attribuire a Pergolizzi tutti i problemi di questa squadra ci sembra ingeneroso, oltre che miope. Il tecnico le ha provate tutte, ogni calciatore ha avuto le sue opportunità e tutti i moduli tattici sono stati sperimentati. Riteniamo che sia finito il tempo degli alibi, Pergolizzi avrà pure sbagliato qualcosa ma atteggiamenti mentali come quelli del primo tempo a Licata non c’entrano nulla con la formazione.