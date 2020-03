L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida Palermo-Nola. I campani vivono un momento d’oro e già all’andata fecero faticare i rosa, che si imposero di misura col gol di Lancini. Intanto ha vinto cinque delle ultime sette partite. E nelle ultime due gare, entrambe vittoriose, ha segnato otto gol, subendone due. Insieme col Palermo è l’unica squadra ad essere passata a Biancavilla e può contare su due attaccanti come Faella e Poziello (arrivato da due settimane in quanto svincolato) in stato di grazia: entrambi hanno realizzato tre gol nelle ultime due partite. Con trentasei punti all’attivo il Nola ha già la salvezza in tasca e potrà giocare con la testa leggera; il suo modulo 3-4-3 annuncia un atteggiamento spregiudicato.