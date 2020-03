L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza le possibili scelte di Pergolizzi in vista della sfida col Nola. Se fosse confermato il rientro di Vaccaro sulla fascia sinistra, Crivello giocherebbe al centro, con Peretti in panchina. L’ultima indicazione farebbe intendere che a sinistra il tecnico voglia schierare Crivello, escludendo Vaccaro e confermando Peretti al centro. Ipotesi plausibile perchè Peretti ha sempre fatto bene, ma Crivello ha dimostrato di essere formidabile al centro e molto meno a sinistra, non avendo più il passo dell’esterno.