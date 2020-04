L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” ricordo la prima rete dell’ex siglata da Cavani contro il Palermo con la maglia del Napoli. Il 23 aprile 2011, alla prima sfida da avversario con la maglia del Napoli, il «Matador» non perse tempo a riscattarsi dai mugugni degli anni passati. In quella prima sfida da avversario, nonostante il gol immediato, a Cavani non andò granché bene. Il Palermo riuscì a rimontare lo svantaggio con due difensori: Balzaretti pareggiò i conti, Bovo ribaltò il risultato su rigore a pochi istanti dall’intervallo. Di seguito gli highlights: